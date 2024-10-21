Выяснилось, какие деревья высадят на Яблоневой аллее в Сыктывкаре

Фото "Про Город"

В Сыктывкаре 18 октября объявили аукцион на озеленение территории на пересечении Интернациональной и улицы Ленина. Об этом сообщает "Комиинформ". На создание зеленой зоны Яблоневой аллеи выделено 2,8 миллиона рублей.

Согласно техническому заданию, здесь планируется высадить 52 крупномерных дерева и 487 кустарников. В процессе посадки будут добавлены почвенный грунт и удобрения.

В аллее появятся 34 яблони, два клена, три березы, 13 сиреней, 117 пузыреплодников, 210 спирей и 160 кустарников сорта "Стефанандра". Также планируется установка цветочных арок с семью кашпо объемом 20 литров и анкерами.

Напомним, недавно член правительства Республики Коми Наталья Хозяинова на открытом эфире, организованном ЦУР Республики Коми, сообщила, что Сыктывкар оказался среди отстающих по выполнению программы ФКГС в регионе. Основная причина — перенос сроков благоустройства Яблоневой аллеи на следующий год из-за сложных городских коммуникаций, не учтенных в проектной документации. Работы по обустройству колодцев были затянуты. Следующим шагом будет установка опор освещения с уже заложенными деталями фундамента, частичная установка скамеек и завершение асфальтирования и мощения.