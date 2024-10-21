Выяснилось, какие деревья высадят на Яблоневой аллее в Сыктывкаре
- 06:30 21 октября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре 18 октября объявили аукцион на озеленение территории на пересечении Интернациональной и улицы Ленина. Об этом сообщает "Комиинформ".
На создание зеленой зоны Яблоневой аллеи выделено 2,8 миллиона рублей.
Согласно техническому заданию, здесь планируется высадить 52 крупномерных дерева и 487 кустарников. В процессе посадки будут добавлены почвенный грунт и удобрения.
В аллее появятся 34 яблони, два клена, три березы, 13 сиреней, 117 пузыреплодников, 210 спирей и 160 кустарников сорта "Стефанандра". Также планируется установка цветочных арок с семью кашпо объемом 20 литров и анкерами.
Напомним, недавно член правительства Республики Коми Наталья Хозяинова на открытом эфире, организованном ЦУР Республики Коми, сообщила, что Сыктывкар оказался среди отстающих по выполнению программы ФКГС в регионе. Основная причина — перенос сроков благоустройства Яблоневой аллеи на следующий год из-за сложных городских коммуникаций, не учтенных в проектной документации. Работы по обустройству колодцев были затянуты. Следующим шагом будет установка опор освещения с уже заложенными деталями фундамента, частичная установка скамеек и завершение асфальтирования и мощения.
Главный архитектор столицы Коми Владимир Рунг отметил, что масштабное озеленение аллеи запланировано на весну следующего года, а в текущем - проводится аукцион.