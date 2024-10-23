В Сыктывкаре разыскивают девушку 2005 года рождения: она пропала месяц назад

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Также напомним, в столице Коми продолжаются поиски 73-летнего Николая Липина, о пропаже которого стало известно 20 октября 2024 года. По словам волонтеров, пенсионеру может потребоваться медицинская помощь, поскольку существует риск, что он страдает потерей памяти, что осложняет его поиски. С момента исчезновения местонахождение Николая Липина остается неизвестным, что вызывает беспокойство у его близких, которые тревожатся за его состояние. К поискам присоединились соседи и друзья. В операциях задействованы как добровольцы, так и правоохранительные органы.