В Коми главам районов предстоит самим найти водителей автобусов
- 20:30 22 октября
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- Инесса Богатая
Руководитель Коми поручил местным властям разобраться с проблемой нехватки водителей на общественном транспорте. Об этом сообщает "Комиинформ".
Как сообщил Владимир Уйба в своем телеграм-канале, на совещании правительства руководители одного из районов выразили трудности с запуском новых автобусов ПАЗ из-за недостатка персонала.
"Республика последовательно поддерживает муниципалитеты в вопросе обновления транспортного парка. За последние четыре года, при поддержке правительства Коми, было приобретено 93 пассажирских автобуса через различные программы. До конца 2024 года ожидается поступление еще 31 единицы. Новая техника должна быть в эксплуатации. Поручено руководству муниципалитетов оперативно решить кадровые проблемы", — заявил глава Коми.
Напомним, Сыктывкарский городской суд избрал меру пресечения для мужчины, обвиняемого в нападении на подростка в автобусе. Этот инцидент, случившийся вечером 15 октября на маршруте №46, вызвал значительный общественный резонанс и стал предметом уголовного дела. В ходе конфликта между мужчиной и несовершеннолетним словесная перепалка перешла в физическое столкновение.