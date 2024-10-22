В Коми главам районов предстоит самим найти водителей автобусов

Руководитель Коми поручил местным властям разобраться с проблемой нехватки водителей на общественном транспорте. Об этом сообщает "Комиинформ".

Как сообщил Владимир Уйба в своем телеграм-канале, на совещании правительства руководители одного из районов выразили трудности с запуском новых автобусов ПАЗ из-за недостатка персонала.