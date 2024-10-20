Суд в Коми избрал наказание мужчине, вытолкавшего подростка из автобуса
- 11:45 20 октября
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- Дмитрий Толстенёв
Сыктывкарский городской суд избрал меру пресечения в отношении мужчины, обвиняемого в нападении на подростков в автобусе.
Инцидент, произошедший вечером 15 октября в общественном транспорте на маршруте №46, стал причиной уголовного дела и серьезного общественного резонанса. В ходе конфликта между мужчиной и одним из подростков словесная перепалка переросла в рукоприкладство. Агрессивный пассажир вытолкнул одного подростка на улицу на остановке по улице Коммунистической, ударив его о стеклянную стену остановочного павильона. Пострадавший получил травмы и был госпитализирован, ему оказали необходимую медицинскую помощь.
По информации, предоставленной пресс-службой Сыктывкарского городского суда, следователь ходатайствовал об избрании меры пресечения для обвиняемого, принимая во внимание его личность и обстоятельства дела. Преступление, инкриминируемое мужчине, относится к категории средней тяжести. Следователь предложил ограничить свободу действий обвиняемого, запретив ему контактировать с потерпевшими, их законными представителями и свидетелями как лично, так и через средства связи, включая интернет. Также на обвиняемого была возложена обязанность являться по вызовам следственных органов и суда.
Суд согласился с доводами следствия и удовлетворил ходатайство в полном объеме. Меру пресечения избрали в виде запрета на определенные действия, что дало основание освободить мужчину из-под стражи прямо в зале суда. Теперь обвиняемый обязан соблюдать условия, установленные судом, пока продолжается расследование уголовного дела.
Решение суда пока не вступило в законную силу, так как стороны имеют право на его обжалование. Тем временем, следственный отдел по городу Сыктывкару Следственного комитета России по Республике Коми продолжает расследование этого резонансного дела. Следователи тщательно изучают обстоятельства инцидента, собирают показания свидетелей и анализируют записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить полную картину произошедшего.