Суд в Коми избрал наказание мужчине, вытолкавшего подростка из автобуса

Фото горсуда Сыктывкара

Сыктывкарский городской суд избрал меру пресечения в отношении мужчины, обвиняемого в нападении на подростков в автобусе. Инцидент, произошедший вечером 15 октября в общественном транспорте на маршруте №46, стал причиной уголовного дела и серьезного общественного резонанса. В ходе конфликта между мужчиной и одним из подростков словесная перепалка переросла в рукоприкладство. Агрессивный пассажир вытолкнул одного подростка на улицу на остановке по улице Коммунистической, ударив его о стеклянную стену остановочного павильона. Пострадавший получил травмы и был госпитализирован, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

По информации, предоставленной пресс-службой Сыктывкарского городского суда, следователь ходатайствовал об избрании меры пресечения для обвиняемого, принимая во внимание его личность и обстоятельства дела. Преступление, инкриминируемое мужчине, относится к категории средней тяжести. Следователь предложил ограничить свободу действий обвиняемого, запретив ему контактировать с потерпевшими, их законными представителями и свидетелями как лично, так и через средства связи, включая интернет. Также на обвиняемого была возложена обязанность являться по вызовам следственных органов и суда.

Суд согласился с доводами следствия и удовлетворил ходатайство в полном объеме. Меру пресечения избрали в виде запрета на определенные действия, что дало основание освободить мужчину из-под стражи прямо в зале суда. Теперь обвиняемый обязан соблюдать условия, установленные судом, пока продолжается расследование уголовного дела.