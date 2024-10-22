В этом году в Коми картофельный урожай собрали на 13% меньше, чем в прошлом

Фото "Про Город"

Комистат опубликовал предварительные результаты по завершению сбора урожая в аграрных организациях республики. Об этом сообщает "Комиинформ". На начало октября в сельскохозяйственных объединениях республики картофель был полностью собран с полей. Общий объем составил 4,5 тысячи тонн, что на 13,6% меньше по сравнению с предыдущим 2023 годом.

Благоприятная погода в сентябре изменила сроки сбора овощей с открытых грунтов. С территории в 0,8 га собрано 78,2 центнера овощей, что на 28,3% меньше уровня прошлого года.

За январь – сентябрь 2024 года собрано 9,5 тысячи тонн овощей из защищенного грунта, что на 9% больше аналогичного периода 2023 года.