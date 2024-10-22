В этом году в Коми картофельный урожай собрали на 13% меньше, чем в прошлом
- 17:30 22 октября
- 6+
- Инесса Богатая
Комистат опубликовал предварительные результаты по завершению сбора урожая в аграрных организациях республики. Об этом сообщает "Комиинформ".
На начало октября в сельскохозяйственных объединениях республики картофель был полностью собран с полей. Общий объем составил 4,5 тысячи тонн, что на 13,6% меньше по сравнению с предыдущим 2023 годом.
Благоприятная погода в сентябре изменила сроки сбора овощей с открытых грунтов. С территории в 0,8 га собрано 78,2 центнера овощей, что на 28,3% меньше уровня прошлого года.
За январь – сентябрь 2024 года собрано 9,5 тысячи тонн овощей из защищенного грунта, что на 9% больше аналогичного периода 2023 года.
Напомним, что в Коми беременные женщины будут получать письмо от патриарха Кирилла. В нем содержится поздравление и пожелания "здоровья, душевного спокойствия и благ от Христа, дарующего жизнь". Одновременно с письмом будут выдаваться "папки помощи", включающие информацию о поддержке для будущих мам и женщин после родов.