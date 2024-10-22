В Коми беременным женщинам начнут вручать письмо от патриарха Кирилла

Инициатива направлена на снижение количества абортов и будет реализована в ряде регионов России. Об этом сообщает "БНК".

Согласно информации издания, будущие матери в женских консультациях из 16 областей страны будут получать персонализированное послание от Патриарха Кирилла. В письме содержатся поздравления и пожелания "крепкого здоровья, душевного покоя и многочисленных благ от Христа, Дарующего жизнь". Это письмо будет находиться в "папке помощи", где также описаны меры поддержки для беременных и женщин после родов.