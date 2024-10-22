В Коми беременным женщинам начнут вручать письмо от патриарха Кирилла
- 08:45 22 октября
- 16+
- Инесса Богатая
Инициатива направлена на снижение количества абортов и будет реализована в ряде регионов России. Об этом сообщает "БНК".
Согласно информации издания, будущие матери в женских консультациях из 16 областей страны будут получать персонализированное послание от Патриарха Кирилла. В письме содержатся поздравления и пожелания "крепкого здоровья, душевного покоя и многочисленных благ от Христа, Дарующего жизнь". Это письмо будет находиться в "папке помощи", где также описаны меры поддержки для беременных и женщин после родов.
Проект под названием "Здравствуй, мама! " стартовал в 2022 году в Мордовии благодаря фонду "Женщины за жизнь". По данным властей республики, за первый год его действия количество абортов сократилось на 42%. На сайте фонда указано, что проект направлен на "переосмысление философии заботы о материнстве с момента зачатия".
Основные шаги реализации проекта:
Введение новых стандартов общения между врачами и беременными пациентками. Это включает скрипты диалога, действия врачей, а также исключение определённых нежелательных слов. Специалисты федерального уровня обучают местных врачей на базе регионального министерства.
Выпуск информационного бюллетеня с перечнем доступных государственных и региональных поддержек, а также благотворительных и корпоративных инициатив. На первом приёме беременным вручают пинетки и поздравительное послание от главы региона и Русской Православной Церкви.
Ремонт кабинетов женских консультаций в духе бережливого материнства: от интерьера до строительных работ. Дизайн предполагает создание тёплой и немедицинской атмосферы, снижение уровня стресса и индивидуальный подход к каждой будущей матери.
При рождении ребёнка матери дарят средства по уходу за младенцем от правительства региона и крестильный набор от Русской Православной Церкви.
Проект реализуется не только в Мордовии, но и в Республике Коми, Карелии, а также в Камчатском, Забайкальском краях и ряде областей, таких как Архангельская, Кемеровская, Тамбовская, Магаданская, Самарская, Тверская, Новгородская, Пензенская и в Удмуртии. В Москве он действует исключительно в церковной больнице Святителя Алексия.