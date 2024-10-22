На трассе Сыктывкар-Ухта произошла страшная авария: одна из машин перевернулась и загорелась

В результате аварии на трассе Сыктывкар - Ухта пассажирка загоревшейся "Лады" получила серьезные повреждения и была доставлена в больницу. Об этом сообщает "Комиинформ".

Страшная авария произошла 21 октября около 13:00 в Княжпогостском районе. По информации Управления Госавтоинспекции Коми, 69-летний водитель иномарки Toyota RAV4 двигался от Сыктывкара в сторону Ухты. На 166 км трассы при перестроении водитель автомобиля не удостоверился в безопасности маневра, что привело к столкновению с отечественной "Ладой Грантой", которая ехала слева. В результате оба транспортных средства съехали в левый кювет, где "Лада" перевернулась и загорелась.