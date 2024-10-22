На трассе Сыктывкар-Ухта произошла страшная авария: одна из машин перевернулась и загорелась
- 11:45 22 октября
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- Инесса Богатая
В результате аварии на трассе Сыктывкар - Ухта пассажирка загоревшейся "Лады" получила серьезные повреждения и была доставлена в больницу. Об этом сообщает "Комиинформ".
Страшная авария произошла 21 октября около 13:00 в Княжпогостском районе. По информации Управления Госавтоинспекции Коми, 69-летний водитель иномарки Toyota RAV4 двигался от Сыктывкара в сторону Ухты. На 166 км трассы при перестроении водитель автомобиля не удостоверился в безопасности маневра, что привело к столкновению с отечественной "Ладой Грантой", которая ехала слева. В результате оба транспортных средства съехали в левый кювет, где "Лада" перевернулась и загорелась.
Как сообщает "Комиинформ", 31-летняя пассажирка "Лады" получила тяжелые травмы: закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, гематому лица, переломы двух ребер, разрыв селезенки, внутреннее кровотечение, перелом запястья, ожоги второй и третьей степени на 15% тела и травматический шок второй и третьей степени. Женщину медики "скорой" госпитализировали. Отметим, что пострадавшая была пристегнута ремнями безопасности.
Кроме того, пострадал 37-летний пассажир "Лады", у которого была рваная рана голени. Он не был госпитализирован. Был пристегнут ремнями безопасности.
Также у пятилетнего мальчика медицинские работники диагностировали: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Ребенка госпитализировали. Детское удерживающее устройство спасло несовершеннолетнего от более серьезных последствий.
Напомним, в Сыктывкаре иномарка сбила 13-летнего подростка. Ребенок находился на проезжей части.