В Сыктывкаре иномарка сбила 13-летнего подростка: ребенок находился на проезжей части

В Сыктывкаре подросток оказался под колесами автомобиля марки Audi. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на Управление ГИБДД по Коми.

По информации издания, дорожно-транспортное происшествие случилось 21 октября в 16:00. За рулем иномарки находился сорокалетний мужчина, он ехал по улице Катаева от Октябрьского проспекта в сторону улицы Старовского. Около дома № 59А по Октябрьскому проспекту, он наехал на человека, который находился на проезжей части вне зоны пешеходного перехода, однако в его пределах видимости.