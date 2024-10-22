В Сыктывкаре иномарка сбила 13-летнего подростка: ребенок находился на проезжей части
- 10:45 22 октября
- 16+
- Инесса Богатая
В Сыктывкаре подросток оказался под колесами автомобиля марки Audi. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на Управление ГИБДД по Коми.
По информации издания, дорожно-транспортное происшествие случилось 21 октября в 16:00. За рулем иномарки находился сорокалетний мужчина, он ехал по улице Катаева от Октябрьского проспекта в сторону улицы Старовского. Около дома № 59А по Октябрьскому проспекту, он наехал на человека, который находился на проезжей части вне зоны пешеходного перехода, однако в его пределах видимости.
Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции региона, пострадавшим оказался 13-летний подросток. Несовершеннолетний пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематому на голове. Госпитализация не потребовалась.
ГИБДД призывает водителей строго выполнять правила дорожного движения. Родителям рекомендуется объяснять эти правила своим детям и демонстрировать их соблюдения на своем примере. Пешеходы должны пересекать дорогу исключительно по пешеходным переходам или вдоль линии тротуара, убедившись в отсутствии транспортных средств.