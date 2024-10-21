В Коми пропавшую женщину в Сысольском районе искали кинологи

Фото "Про Город"

Сыктывкарский поисково-спасательный отряд присоединился к розыску 45-летней женщины, исчезнувшей в Сысольском районе. Об этом сообщает "Комиинформ". Напомним, что волонтеры "Лиза Алерт" в Коми распространили ориентировку на пропавшую еще 15 октября.

По информации "Комиинформа", жительница деревни Чукаиб была доставлена в больницу, где отказалась от госпитализации, покинула медучреждение и не вернулась домой. Родные обратились с заявлением в полицию.

18 октября полицейские запросили помощь спасателей в ее поиске.

Спасатели совместно с волонтерами обследовали территорию в районе Визинги, Шугрэма и Чукаиба. В поисках принимали участие кинологи.

Женщину не удалось обнаружить.