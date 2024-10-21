В Коми пропавшую женщину в Сысольском районе искали кинологи
- 17:30 21 октября
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- Инесса Богатая
Сыктывкарский поисково-спасательный отряд присоединился к розыску 45-летней женщины, исчезнувшей в Сысольском районе. Об этом сообщает "Комиинформ".
Напомним, что волонтеры "Лиза Алерт" в Коми распространили ориентировку на пропавшую еще 15 октября.
По информации "Комиинформа", жительница деревни Чукаиб была доставлена в больницу, где отказалась от госпитализации, покинула медучреждение и не вернулась домой. Родные обратились с заявлением в полицию.
18 октября полицейские запросили помощь спасателей в ее поиске.
Спасатели совместно с волонтерами обследовали территорию в районе Визинги, Шугрэма и Чукаиба. В поисках принимали участие кинологи.
Женщину не удалось обнаружить.
Напомним, что жительница деревни Синегорье отправилась в лес за ягодами, пересекая реку. Вечером, около 20 часов, ЕДДС получила сигнал о ее бедственном положении. Женщина оказалась в болотистой местности, замерзла и не успела на последний паром. К счастью, в этом районе действовала мобильная связь. На место происшествия прибыли спасатели. Около 22 часов она была найдена, переправлена через реку и передана медицинской бригаде.