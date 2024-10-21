Жителям Сыктывкара расскажут, как формируется пенсия и какие факторы влияют на ее размер

Как формируется ваша будущая пенсия? Какие факторы влияют на ее размер? И как мы сами можем позаботиться о пенсионном будущем?

На эти вопросы ответит эксперт отделения Социального фонда по Республике Коми на встрече, которая пройдет в Национальной библиотеке Республике Коми (Сыктывкар, ул.Советская, д.13) 24 октября 2024 года. Начало в 15 часов.