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Жителям Сыктывкара расскажут, как формируется пенсия и какие факторы влияют на ее размер

Жителям Сыктывкара расскажут, как формируется пенсия и какие факторы влияют на ее размерФото "Про Город"

Как формируется ваша будущая пенсия? Какие факторы влияют на ее размер? И как мы сами можем позаботиться о пенсионном будущем?

На эти вопросы ответит эксперт отделения Социального фонда по Республике Коми на встрече, которая пройдет в Национальной библиотеке Республике Коми (Сыктывкар, ул.Советская, д.13) 24 октября 2024 года. Начало в 15 часов.

"Приглашаем на встречу всех, кто задумывается о будущем. Всего полчаса вашего времени – и вы разберетесь в вопросах формирования пенсии, поймете, как происходит этот процесс, - говорят организаторы. – Эти знания пригодятся всем работающим горожанам, в том числе тем, кто только начинает свой трудовой путь".

Также вы сможете узнать:

  • как отражается на размере пенсии "серая" зарплата
  • что такое пенсионная формула
  • как вычислить размер будущей пенсии.

Напомним, в этом году Министерство труда Республики Коми планирует подписать с жителями 1 500 социальных контрактов, из которых уже выполнено свыше 1 200. Финансовая поддержка размером 350 тысяч рублей позволяет семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации, укрепить своё положение, получить образование или пройти переподготовку, трудоустроиться или открыть собственное дело. Благодаря этой мере поддержки количество малообеспеченных семей в Коми сократилось. 

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