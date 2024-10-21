В Коми в два раза сократилось количество малоимущих семей

В Коми 85% от общего числа заключенных социальных контрактов с гражданами оказываются успешными. Такую статистику приводит министр труда региона Екатерина Грибкова, сообщает "Комиинформ".

В нынешнем году Министерство труда Коми запланировало заключить с жителями региона 1 500 социальных контрактов, из которых уже реализовано более 1 200, отметила Е. Грибкова.

Социальный контракт на сумму 350 тысяч рублей помогает семьям региона, находящимся в трудной жизненной ситуации, обрести стабильность, получить образование или переподготовку, трудоустроиться либо начать собственный бизнес. В результате такой поддержки в Коми уменьшилось количество малообеспеченных семей, заявила министр труда республики.

"Ранее заключалось значительное количество соцконтрактов — около 4 000. Это было связано с числом малообеспеченных семей в регионе. В прошлом году таких семей насчитывалось 12 000, а сейчас их число сократилось до чуть более 6 000. Это результат комплексных мер, включая повышение прожиточного минимума, социальную поддержку и социальные контракты, которые помогают людям улучшить свою ситуацию, обучаться и открывать свое дело", — пояснила Е. Грибкова.

Однако не все социальные контракты завершаются успешно. Как сообщила глава ведомства, в этом году 85 человек не смогли правильно использовать выделенные им федеральные средства, включая 41 получателя по направлению индивидуального предпринимательства.

Е. Грибкова подчеркнула, что успеха добиваются те, кто самостоятельно обращается в Центр занятости за поддержкой и четко знает, чего хочет достичь. Если же у человека имеются сомнения, в том числе по поводу собственных возможностей, или он не разобрался с закупками или налогами, потратил деньги нецелевым образом и перестал отвечать на обращения — его ждет судебное взыскание.