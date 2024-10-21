В Сыктывкаре 60-летний мужчина погиб во время пожара на улице Папанина
- 14:30 21 октября
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- Инесса Богатая
Вечером в воскресенье на улице Папанина полностью выгорел частный дом, к сожалению, не обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Коми.
Поздним вечером 20 октября пользователи социальных сетей делились фото и видео пожара в частном секторе столицы Коми. По словам свидетелей, возгорание началось после 21:00. Дым и языки пламени были видны с соседних улиц.
В сводках ГУ МЧС 21 октября появились подробности: пожар в частном доме на улице Папанина потушили, его площадь составила 60 квадратных метров. Погиб 60-летний мужчина.
Предварительно утверждается, что причиной случившегося стала неосторожность при обращении с огнем.
Напомним, что в Республике Коми произошло задымление в нефтяной шахте компании "Яреганефть", находящейся в поселке Первомайском. Чрезвычайная ситуация на шахте №2 возникла вечером 19 октября. В момент происшествия под землей находились 29 рабочих, и всех их удалось успешно эвакуировать на поверхность. По предварительным данным, пострадавших в результате задымления нет. Благодаря быстрому реагированию спасательных служб удалось избежать серьезных последствий.