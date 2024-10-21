В Сыктывкаре 60-летний мужчина погиб во время пожара на улице Папанина

Вечером в воскресенье на улице Папанина полностью выгорел частный дом, к сожалению, не обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

Поздним вечером 20 октября пользователи социальных сетей делились фото и видео пожара в частном секторе столицы Коми. По словам свидетелей, возгорание началось после 21:00. Дым и языки пламени были видны с соседних улиц.