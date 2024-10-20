В Коми нескольких работников шахты эвакуировали из-за пожара

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В Республике Коми произошло задымление в нефтешахте предприятия «Яреганефть», расположенного в поселке Первомайском. Чрезвычайная ситуация возникла на шахте No2 вечером 19 октября, когда в 18:20 в региональное управление МЧС поступил сигнал о происшествии. В момент инцидента под землей находились 29 рабочих, все они были успешно эвакуированы на поверхность.

Согласно предварительным данным, пострадавших в результате задымления нет. Благодаря оперативным действиям спасательных служб, удалось избежать серьезных последствий. Сразу после получения сигнала на место происшествия выехали специалисты военизированного горноспасательного отряда. Для ликвидации инцидента был развернут командный пункт, а на объекте работали 43 человека и 9 единиц техники.