В Коми нескольких работников шахты эвакуировали из-за пожара
- 10:45 20 октября
- 12+
- Дмитрий Толстенёв
В Республике Коми произошло задымление в нефтешахте предприятия «Яреганефть», расположенного в поселке Первомайском.
Чрезвычайная ситуация возникла на шахте No2 вечером 19 октября, когда в 18:20 в региональное управление МЧС поступил сигнал о происшествии. В момент инцидента под землей находились 29 рабочих, все они были успешно эвакуированы на поверхность.
Согласно предварительным данным, пострадавших в результате задымления нет. Благодаря оперативным действиям спасательных служб, удалось избежать серьезных последствий. Сразу после получения сигнала на место происшествия выехали специалисты военизированного горноспасательного отряда. Для ликвидации инцидента был развернут командный пункт, а на объекте работали 43 человека и 9 единиц техники.
На данный момент причины задымления уточняются. Специалисты продолжают обследовать место аварии, чтобы выявить возможные технические неисправности или другие факторы, которые могли спровоцировать инцидент. Официальных версий пока не озвучено, однако известно, что работа на шахте приостановлена до завершения расследования и устранения всех возможных рисков.