В Коми в ноябре 2024 года проведут инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны
- 09:50 21 октября
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- Инесса Богатая
В республике начнется работа комиссии, ответственной за инвентаризацию объектов гражданской обороны. Об этом сообщает "Комиинформ".
Главой Коми Владимиром Уйба подписано соответствующее распоряжение, утвердившее создание комиссии и ее состав.
В ходе работы планируется утвердить дорожную карту (план) по инвентаризации этих объектов, которую необходимо завершить до 22 ноября.
Напомним, что защитные сооружения для граждан представляют собой различные подвалы и цокольные этажи зданий. Депутаты Госсовета Коми выдвинули предложение провести конкурс на лучшее защитное сооружение.
Также напомним, что ФСБ получит доступ к данным граждан из ЗАГСов в соответствии с новым законом и обновленными правилами. Спецслужба разработала проект постановления, который уже размещен на портале нормативных документов. Согласно пояснительной записке, данный проект создан для реализации положений нового федерального закона, принятого 8 августа 2024 года, который вносит изменения в законодательство России.