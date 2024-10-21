В Коми в ноябре 2024 года проведут инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны

Напомним, что защитные сооружения для граждан представляют собой различные подвалы и цокольные этажи зданий. Депутаты Госсовета Коми выдвинули предложение провести конкурс на лучшее защитное сооружение.

Также напомним, что ФСБ получит доступ к данным граждан из ЗАГСов в соответствии с новым законом и обновленными правилами. Спецслужба разработала проект постановления, который уже размещен на портале нормативных документов. Согласно пояснительной записке, данный проект создан для реализации положений нового федерального закона, принятого 8 августа 2024 года, который вносит изменения в законодательство России.