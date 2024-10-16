На сыктывкарской автомойке произошла драка между клиентом и администратором
- 01:00 17 октября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре полиция расследует уголовное дело по факту нападения посетителя на 33-летнее администратора автомойки.
Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми. По информации ведомства, водитель автомобиля заехал в помещение мойки и начал использовать собственные автохимические средства, что противоречило правилам.
Работник сделал ему замечание, которое вылилось в словесную перепалку, перераставшую в драку. Водитель уехал, но вскоре снова подъехал к автомойке. Из автомобиля вышли водитель и пожилой мужчина, которому удалось нанести администратору удар куском пластиковой рамы в область носа. Затем оба быстро покинули место происшествия.
Правоохранительные органы идентифицировали нападавшего - им оказался 61-летний отец водителя авто. Нарушитель объяснил, что приехал разобраться с сотрудником, ставшим инициатором конфликта с его 21-летним сыном.
На мужчину возбуждено дело за умышленное причинение легких телесных повреждений. На администратора автомойки также составлен административный протокол за нанесение побоев и других насильственных действий.