В Коми более семи тысяч жителей прошли репродуктивную диспансеризацию
- 17:30 16 октября
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- Инесса Богатая
В Республике Коми более 7,1 тысячи человек прошли репродуктивную диспансеризацию, как сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.
Согласно данным ведомства, в этом году обследование большей популярностью пользовалось среди женщин. Разница ощутима: 6 247 женщин посетили медицинские учреждения, тогда как среди мужчин это сделали лишь 861 человек.
Эта форма диспансеризации была организована впервые в этом году. Пациенты проходят процесс анкетирования и медицинское обследование. Провести проверку своего здоровья приглашаются жители Коми в возрасте от 18 до 49 лет.
В результате обследований врачи обнаружили ряд проблем, связанных с репродуктивным здоровьем жителей региона:
— воспалительные процессы репродуктивной системы (наиболее часто у женщин в возрасте 18-39 лет);
— доброкачественные новообразования (чаще у женщин старше 40 лет);
— эндометриоз у женского населения;
— патологии вен половых органов (встречаются среди мужчин 18-29 лет);
— нарушения эректильной функции (у мужчин 39-49 лет).
При выявлении отклонений от нормы пациенты направляются на консультации к узким специалистам: мужчины — к урологу, женщины — к акушеру-гинекологу. Если требуется, направляют к другим специалистам, таким как терапевт, эндокринолог, дерматовенеролог, онколог, и, при необходимости, для получения высокотехнологичной медицинской помощи.