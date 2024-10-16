В Коми более семи тысяч жителей прошли репродуктивную диспансеризацию

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В Республике Коми более 7,1 тысячи человек прошли репродуктивную диспансеризацию, как сообщили в региональном Министерстве здравоохранения. Согласно данным ведомства, в этом году обследование большей популярностью пользовалось среди женщин. Разница ощутима: 6 247 женщин посетили медицинские учреждения, тогда как среди мужчин это сделали лишь 861 человек.

Эта форма диспансеризации была организована впервые в этом году. Пациенты проходят процесс анкетирования и медицинское обследование. Провести проверку своего здоровья приглашаются жители Коми в возрасте от 18 до 49 лет.

В результате обследований врачи обнаружили ряд проблем, связанных с репродуктивным здоровьем жителей региона:

— воспалительные процессы репродуктивной системы (наиболее часто у женщин в возрасте 18-39 лет);

— доброкачественные новообразования (чаще у женщин старше 40 лет);

— эндометриоз у женского населения;

— патологии вен половых органов (встречаются среди мужчин 18-29 лет);

— нарушения эректильной функции (у мужчин 39-49 лет).