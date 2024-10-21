Профориентация – ключ к успешной карьере



“Компьютерная Академия ТОП” уделяет много внимания развитию и популяризации IT-образования среди детей и подростков, и поэтому принимает участие в государственном профориентационном проекте “Билет в будущее”. Он реализуется на территории всей страны и охватывает учащихся трех возрастных групп: 6-7, 8-9 и 10-11 классов.

“Билет в будущее” – профориентационный проект, направленный на раскрытие талантов и помощь в осознанном выборе карьеры. Он позволяет школьникам попробовать различные профессии IT-сферы на практике и принять решение о дальнейшем пути.