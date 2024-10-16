В Коми врачам пришлось вызвать росгвардейцев из-за пьяного мужчины

В Вуктыле врачам понадобилось содействие сотрудников Росгвардии. В медицинское учреждение пришел нетрезвый посетитель, который стал проявлять агрессивное поведение. Об этом сообщает "БНК".

Как сообщили в пресс-службе управлении Росгвардии по Коми, в поликлинику Вуктыла обратилась женщина за медицинской помощью. Мужчина, который ее сопровождал и находился в состоянии алкогольного опьянения, начал проявлять агрессию во время оказания ей помощи: он толкал врача и хватал его за руки и одежду. Чтобы предотвратить дальнейшие незаконные действия, медицинский работник нажал на тревожную кнопку.