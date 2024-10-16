В Коми врачам пришлось вызвать росгвардейцев из-за пьяного мужчины
- 23:20 16 октября
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- Инесса Богатая
В Вуктыле врачам понадобилось содействие сотрудников Росгвардии. В медицинское учреждение пришел нетрезвый посетитель, который стал проявлять агрессивное поведение. Об этом сообщает "БНК".
Как сообщили в пресс-службе управлении Росгвардии по Коми, в поликлинику Вуктыла обратилась женщина за медицинской помощью. Мужчина, который ее сопровождал и находился в состоянии алкогольного опьянения, начал проявлять агрессию во время оказания ей помощи: он толкал врача и хватал его за руки и одежду. Чтобы предотвратить дальнейшие незаконные действия, медицинский работник нажал на тревожную кнопку.
После этого на место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали мужчину 1977 года рождения и доставили его в полицейский участок для проведения проверки.
Также напомним, ранее издание "Про Город Сыктывкар" сообщал, что пожилой сыктывкарец стал жертвой мошенников. Злоумышленник связался с ним по телефону, представившись работником мобильной компании. Житель столицы Коми поверил ему и выполнил все инструкции, в результате чего лишился 80 тысяч рублей.