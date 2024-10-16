Мошенники украли у 66-летнего сыктывкарца все его накопления
- 22:45 16 октября
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- Инесса Богатая
66-летний сыктывкарец попался на уловки мошенников и лишился крупной суммы денег. Мужчина обратился в полицию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.
По информации ведомства, мужчина рассказал правоохранителям, что ему позвонил якобы "представитель сотового оператора". Он заявил, что договор на оказание мобильных услуг скоро перестанет действовать, но ситуацию можно исправить онлайн. Звонивший предложил включить функцию демонстрации экрана телефона и, следуя его указаниям, установить некое приложение для обновления информации абонента.
Пенсионер, выполняя инструкции неизвестного, загрузил на телефон программу для удаленного доступа, что позволило злоумышленнику беспрепятственно проникнуть в систему дистанционного банковского обслуживания и похитить 80 тысяч рублей.
Полиция возбудила уголовное дело.
МВД по Коми напоминает о необходимости быть внимательными при телефонных разговорах с незнакомцами, независимо от того, кем они представляются – сотрудниками банка, органов правопорядка, операторами сотовой связи или представителями портала Госуслуг. При контакте с незнакомыми людьми не активируйте функцию демонстрации экрана, не открывайте ссылки и не загружайте приложения на свои устройства.