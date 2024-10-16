Мошенники украли у 66-летнего сыктывкарца все его накопления

66-летний сыктывкарец попался на уловки мошенников и лишился крупной суммы денег. Мужчина обратился в полицию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

По информации ведомства, мужчина рассказал правоохранителям, что ему позвонил якобы "представитель сотового оператора". Он заявил, что договор на оказание мобильных услуг скоро перестанет действовать, но ситуацию можно исправить онлайн. Звонивший предложил включить функцию демонстрации экрана телефона и, следуя его указаниям, установить некое приложение для обновления информации абонента.