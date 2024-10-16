Житель Омска решил обмануть сыктывкарца и продать ему несуществующие колесные колпаки для авто
- 20:30 16 октября
- 12+
- Инесса Богатая
В Коми заместитель прокурора одобрил обвинительное заключение против 23-летнегоо жителя Омска. Его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает "Комиинформ".
Следствие считает, что в октябре 2023 года молодой человек, находясь в Омске, разместил в группе в соцсети "ВКонтакте" ложную информацию о продаже колесных колпаков для автомобиля "Победа". Позже на это объявление откликнулся житель Сыктывкара. В ходе переписки омич убедил его перевести семь тысяч рублей за четыре колпака. Получив деньги на свой банковский счет, молодой человек сразу же заблокировал свой номер телефона, полагая, что так его личность останется неизвестной правоохранителям.
Также добавим, что доказать его вину в преступлении сотрудникам правоохранительных органов удалось, После чего житель Омска признался в содеянном и компенсировал потерпевшему причиненный ущерб.
Отметим, что теперь уголовное дело отправлено для рассмотрения в Советский районный суд Омска.
Напомним, в Коми почти сорок мигрантов совершили преступления в 2024 году.