Житель Омска решил обмануть сыктывкарца и продать ему несуществующие колесные колпаки для авто

В Коми заместитель прокурора одобрил обвинительное заключение против 23-летнегоо жителя Омска. Его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает "Комиинформ".

Следствие считает, что в октябре 2023 года молодой человек, находясь в Омске, разместил в группе в соцсети "ВКонтакте" ложную информацию о продаже колесных колпаков для автомобиля "Победа". Позже на это объявление откликнулся житель Сыктывкара. В ходе переписки омич убедил его перевести семь тысяч рублей за четыре колпака. Получив деньги на свой банковский счет, молодой человек сразу же заблокировал свой номер телефона, полагая, что так его личность останется неизвестной правоохранителям.