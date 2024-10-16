В Коми в 2024 году почти 40 мигрантов совершили преступления
- 16:30 16 октября
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- Инесса Богатая
В республике зарегистрировано более трех тысяч иностранных граждан. В 2024 году из них 37 совершили преступления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Под руководством прокурора Коми Николая Егорова в региональной прокуратуре состоялось заседание межведомственной рабочей группы, целью которого было предотвратить, выявить и пресечь преступления и правонарушения в области миграции.
Среди более трех тысяч иностранных граждан, находящихся на учете в республике, в 2024 году 37 совершили преступления. Как и ранее, доля таких преступлений остается низкой и составляет 0,9 %, что значительно ниже среднего показателя по России (4,1 %), говорится в пресс-релизе прокуратуры.
Нелегальная миграция способствует росту теневой экономики, поскольку незаконные работники не делают отчислений в бюджет. Для более эффективной борьбы с правонарушениями в области миграции правоохранительные органы должны обеспечить высокий уровень ведомственного взаимодействия и сконцентрировать внимание на качестве проверок и расследований.
В 2024 году прокуроры выявили 53 случая нарушений миграционного законодательства. Для их устранения вынесено 11 представлений, после рассмотрения которых 9 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, а в суды направлены два иска.
Прокурор республики обратил внимание на заключение браков с иностранцами для упрощенного получения гражданства. Часто за этими браками стоят структуры, занимающиеся незаконной миграцией, поэтому правоохранительные органы направляют усилия на предотвращение таких случаев и признание их фиктивными в судебном порядке.