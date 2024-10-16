В Коми в 2024 году почти 40 мигрантов совершили преступления

В республике зарегистрировано более трех тысяч иностранных граждан. В 2024 году из них 37 совершили преступления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Под руководством прокурора Коми Николая Егорова в региональной прокуратуре состоялось заседание межведомственной рабочей группы, целью которого было предотвратить, выявить и пресечь преступления и правонарушения в области миграции.