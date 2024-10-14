В Сыктывкаре обсудили концепцию благоустройства нового парка в Максаковке

В Сыктывкаре может появиться еще один сквер. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Коми.

13 октября в Сыктывкаре главный архитектор Владимир Рунг провел встречу с жителями городского поселка Максаковка, чтобы вовлечь их в создание концепции благоустройства новой общественной площадки в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Отметим, площадка напротив стадиона в центре посёлка стала победителем в этом году в голосовании ФКГС. Жители активно поддержали эту инициативу. Следующий этап включает разработку проекта.