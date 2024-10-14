В Сыктывкаре обсудили концепцию благоустройства нового парка в Максаковке
- 21:45 14 октября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре может появиться еще один сквер. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Коми.
13 октября в Сыктывкаре главный архитектор Владимир Рунг провел встречу с жителями городского поселка Максаковка, чтобы вовлечь их в создание концепции благоустройства новой общественной площадки в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".
Отметим, площадка напротив стадиона в центре посёлка стала победителем в этом году в голосовании ФКГС. Жители активно поддержали эту инициативу. Следующий этап включает разработку проекта.
"Мы обсудили с жителями функциональное наполнение сквера: где разместить детские площадки, зоны для прогулок и отдыха. Участники работали в группах и предложили несколько вариантов обустройства сквера. Все идеи будут учтены в техническом задании для проекта. Благодарю всех за совместную работу", — резюмировал В. Рунг.
Начать благоустройство нового сквера планируется в 2025 году.
Также напомним, что в Сыктывкаре вскоре появится новый маршрут номер 1м. Он начнется от района ЖК "Атлантида", будет двигаться до Лесозавода и на обратном пути делать остановку у перекрестка Пушкина и Ленина, рядом с Диагностическим центром.