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В Коми жителя Печоры подозревают в убийстве брата-близнеца

В Коми жителя Печоры подозревают в убийстве брата-близнеца Фото "Про Город"

В Печоре местного жителя подозревают в братоубийстве. О подробностях инцидента сообщает пресс-служба Следственного комитета по Республике Коми.

Так, согласно данным ведомства, в поселке Талый, в летней кухне, вспыхнула ссора между братьями-близнецами, находившимися под влиянием алкоголя. В результате конфликта 46-летний подозреваемый нанес ножевой удар своему брату в грудь. От полученной травмы потерпевший погиб на месте.

Задержанному предъявлено ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия проведен осмотр места происшествия, взяты образцы для сравнения, назначены судебные экспертизы и опрошены свидетели случившегося.

Напомним, ранее издание "Про Город Сыктывкар" сообщал, что в Заполярье задержали 26-летнего молодого человека по подозрению в торговле наркотиками. В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него в гараже несколько десятков граммов запрещенных наркотических веществ. Полицейские изъяли все найденное, а также возбудили против подозреваемого уголовное дело и заключили его под стражу.

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