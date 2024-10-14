В Коми жителя Печоры подозревают в убийстве брата-близнеца

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В Печоре местного жителя подозревают в братоубийстве. О подробностях инцидента сообщает пресс-служба Следственного комитета по Республике Коми. Так, согласно данным ведомства, в поселке Талый, в летней кухне, вспыхнула ссора между братьями-близнецами, находившимися под влиянием алкоголя. В результате конфликта 46-летний подозреваемый нанес ножевой удар своему брату в грудь. От полученной травмы потерпевший погиб на месте.

Задержанному предъявлено ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия проведен осмотр места происшествия, взяты образцы для сравнения, назначены судебные экспертизы и опрошены свидетели случившегося.