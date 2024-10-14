В Заполярье полицейские задержали 26-летнего подозреваемого в попытке сбыта наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в Воркуте задержали 26-летнего жителя поселка Северный, подозреваемого в попытке продажи наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

По информации ведомства, в ходе обыска личных вещей и гаража, принадлежащего жителю Заполярья, полицейские нашли и изъяли растительное вещество и кристаллический материал серо-зеленого оттенка. Дополнительно в разных частях города полиции удалось обнаружить восемь тайников с запрещенными веществами, специально подготовленными подозреваемым.