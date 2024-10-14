В Заполярье полицейские задержали 26-летнего подозреваемого в попытке сбыта наркотиков
- 10:45 14 октября
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- Инесса Богатая
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в Воркуте задержали 26-летнего жителя поселка Северный, подозреваемого в попытке продажи наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
По информации ведомства, в ходе обыска личных вещей и гаража, принадлежащего жителю Заполярья, полицейские нашли и изъяли растительное вещество и кристаллический материал серо-зеленого оттенка. Дополнительно в разных частях города полиции удалось обнаружить восемь тайников с запрещенными веществами, специально подготовленными подозреваемым.
Физико-химическое исследование подтвердило, что изъятые вещества являются наркотическими. Всего из незаконного оборота было изъято 19,355 грамма наркотического растения и 41,34 грамма психотропного препарата.
По факту подозрения в преступлении в отношении задержанного следователем ОМВД России по Воркуте возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренным ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ "Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
Добавим, что подозреваемый находится под арестом. Полицейские продолжают проводить оперативные и следственные действия для выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанного.