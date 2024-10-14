В Сыктывкаре пострадавший из-за наезда авто подросток получит компенсацию

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В Сыктывкаре прокуратура изучила жалобу родителей 14-летнего подростка, которому были нанесены телесные повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает ГТРК "Коми Гор". Установлено, что в мае 2024 года на пешеходном переходе Сыктывкара произошло ДТП с участием машины под управлением местного жителя и несовершеннолетнего. В результате аварии мальчик получил различные ушибы и гематомы.

Прокуратура подала в суд иск о возмещении морального ущерба в пользу подростка. Эжвинский районный суд удовлетворил иск, обязав ответчика выплатить пострадавшему 50 тысяч рублей.

После того как решение вступит в законную силу, прокуратура будет следить за его фактическим исполнением.