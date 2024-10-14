На жителя Коми завели уголовное дела за незаконное хранение револьвера

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В результате оперативно-розыскных действий воркутинские полицейские выявили случай незаконного хранения оружия у 67-летнего жителя поселка Воргашор, как сообщает пресс-служба МВД по Коми. По информации регионального ведомства, в гараже у жителя Заполярья полиция нашла и изъяла предмет, напоминающий пистолет. Согласно экспертному заключению, это оружие изготовлено самостоятельно из промышленного сигнального револьвера и пригодно для стрельбы. Также добавим, что подозреваемый не имел разрешения на хранение и ношение такого оружия.

Со слов мужчины, револьвер он обнаружил 15-17 лет назад и с тех пор хранил в гараже.

Отметим, что на основании собранных материалов следствием ОМВД России по Воркуте в отношении пенсионера возбуждено уголовное дело. За такое правонарушение предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.