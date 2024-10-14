В России увеличат маткапитал на первого ребенка уже в 2025 году
- 19:00 14 октября
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- Инесса Богатая
В следующем году новый размер материнского капитала на первого ребенка увеличится на 46 тысяч рублей, а на второго ребенка - на 61 тысячу рублей. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на главу Минтруда РФ Антона Котякова.
"Рост по сравнению с текущим годом составит 46 тысяч для первого ребенка и 61 тысяча для второго. Мы ожидаем, что более 1 миллиона граждан смогут воспользоваться этими средствами", - заявил Котяков на заседании комитета Госдумы, сообщило РИА Новости.
Министр также отметил, что с 1 февраля 2025 года планируется индексация материнского капитала по уровню фактической инфляции. В новом проекте федерального бюджета уже заложено увеличение маткапитала на 7,3%.
Таким образом, размер материнского капитала для первого ребенка будет составлять 677 тысяч рублей, а для второго - 894 тысячи рублей, если семья не получала выплаты на первого, добавил Котяков.
Напомним, в Сыктывкар прибыла уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. За день она планирует посетить Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в столице Коми, Центр медико-социальной помощи детям, семейный многофункциональный Центр социальной помощи семье и детям, а также Кочпонский интернат.