В России увеличат маткапитал на первого ребенка уже в 2025 году

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В следующем году новый размер материнского капитала на первого ребенка увеличится на 46 тысяч рублей, а на второго ребенка - на 61 тысячу рублей. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на главу Минтруда РФ Антона Котякова. "Рост по сравнению с текущим годом составит 46 тысяч для первого ребенка и 61 тысяча для второго. Мы ожидаем, что более 1 миллиона граждан смогут воспользоваться этими средствами", - заявил Котяков на заседании комитета Госдумы, сообщило РИА Новости.

Министр также отметил, что с 1 февраля 2025 года планируется индексация материнского капитала по уровню фактической инфляции. В новом проекте федерального бюджета уже заложено увеличение маткапитала на 7,3%.

Таким образом, размер материнского капитала для первого ребенка будет составлять 677 тысяч рублей, а для второго - 894 тысячи рублей, если семья не получала выплаты на первого, добавил Котяков.