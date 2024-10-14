В Сыктывкар прибыла уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова
- 17:30 14 октября
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- Инесса Богатая
14 октября в Сыктывкар с рабочим визитом прибыла Мария Львова-Белова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка. Об этом сообщает "Комиинформ".
В аэропорту Сыктывкара чиновницу встречали губернатор Республики Коми Владимир Уйба, уполномоченный по правам ребенка в Коми Татьяна Козлова и министр труда, занятости и социальной защиты Екатерина Грибкова.
"Сегодня мы работаем в Сыктывкаре с командой. Глава Республики Коми Владимир Уйба встретил меня у трапа самолета. Он присоединится к нам в посещении нескольких детских учреждений, чтобы лично ознакомиться с нюансами проводимой в регионе инспекции. Благодарю за такую активность", - отметила М. Львова-Белова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Добавим, что в течение дня она планирует посетить Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Сыктывкаре, Центр медико-социальной помощи детям, семейный многофункциональный Центр социальной помощи семье и детям, а также Кочпонский интернат.
Напомним, Коми поднялась в рейтинге регионов по благополучию населения. Республика заняла 13 место обогнав Архангельскую, Ленинградскую и Кировскую области.