В Сыктывкар прибыла уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова

14 октября в Сыктывкар с рабочим визитом прибыла Мария Львова-Белова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка. Об этом сообщает "Комиинформ".

В аэропорту Сыктывкара чиновницу встречали губернатор Республики Коми Владимир Уйба, уполномоченный по правам ребенка в Коми Татьяна Козлова и министр труда, занятости и социальной защиты Екатерина Грибкова.