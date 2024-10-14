Коми заняла 13-ое место в рейтинге регионов по благополучию населения

Коми улучшила свои позиции в рейтинге регионов по уровню благосостояния населения. Республика оставила позади Архангельскую, Ленинградскую и Кировскую области, а также Карелию, но уступила Мурманской области и Ненецкому автономному округу.

РИА "Новости" представило рейтинг регионов, основанный на материальном благополучии граждан. Рейтинг формировался путем интеграции данных, отображающих финансовое состояние жителей регионов по результатам 2023 года. В процессе оценки учитывалось соотношение медианных доходов населения к стоимости набора основных потребительских товаров и услуг, средний ежемесячный размер вкладов, процент граждан с доходами ниже уровня бедности, доля семей, способных приобрести жилье в ипотеку, а также процент населения с доходами выше 60 тысяч рублей в месяц.