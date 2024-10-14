Коми заняла 13-ое место в рейтинге регионов по благополучию населения
- 16:30 14 октября
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- Инесса Богатая
Коми улучшила свои позиции в рейтинге регионов по уровню благосостояния населения. Республика оставила позади Архангельскую, Ленинградскую и Кировскую области, а также Карелию, но уступила Мурманской области и Ненецкому автономному округу.
РИА "Новости" представило рейтинг регионов, основанный на материальном благополучии граждан. Рейтинг формировался путем интеграции данных, отображающих финансовое состояние жителей регионов по результатам 2023 года. В процессе оценки учитывалось соотношение медианных доходов населения к стоимости набора основных потребительских товаров и услуг, средний ежемесячный размер вкладов, процент граждан с доходами ниже уровня бедности, доля семей, способных приобрести жилье в ипотеку, а также процент населения с доходами выше 60 тысяч рублей в месяц.
В 2023 году большинство регионов продемонстрировали положительную динамику, что связано главным образом с увеличением доходов населения. В частности, медианный доход на душу населения по стране увеличился на 11%. Вместе с тем, в некоторых регионах продолжается рост цен на жилье, что влияет на его доступность и снижает итоговую позицию в рейтинге.
Лидирующие позиции заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Магаданская область. В десятку лучших также вошли Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Сахалинская область, Мурманская область, Москва, Санкт-Петербург и Камчатский край. Таким образом, на первых позициях рейтинга оказались регионы крайнего севера и столицы, что объясняется высоким уровнем доходов, позволяющим компенсировать даже значительные расходы на жизнь.
Коми находится на 13-м месте, что является улучшением по сравнению с 17-м местом в 2022 году и 20-ым в 2021 году. Республика обошла другие северо-западные регионы, такие как Архангельская область (15-е место), Карелия (20-е место), Вологодская область (36-е место), Ленинградская область (43-е место), Калининградская область (44-е место), Новгородская область (48-е место), Кировская область (54-е место) и Псковская область (60-е место). Выше Коми находятся только Ненецкий автономный округ (4-е место), Мурманская область (7-е место) и Санкт-Петербург (9-е место).