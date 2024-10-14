За год на реках Коми погибли более 30 человек

В течение года в водоемах Коми погиб 31 человек. В МЧС региона составили рекомендации по безопасному поведению на реках. Об этом сообщает "БНК".

Согласно информации МЧС по Коми, с начала 2024 года в республике произошло 41 инцидент на водоемах, в результате которых погиб 31 человек.