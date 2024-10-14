За год на реках Коми погибли более 30 человек
- 12:45 14 октября
- 16+
- Инесса Богатая
В течение года в водоемах Коми погиб 31 человек. В МЧС региона составили рекомендации по безопасному поведению на реках. Об этом сообщает "БНК".
Согласно информации МЧС по Коми, с начала 2024 года в республике произошло 41 инцидент на водоемах, в результате которых погиб 31 человек.
МЧС советует: не засыпать во время управления водным транспортом, держать лодку параллельно сильному ветру и волнам, избегать перегрузки людьми и грузами. Важно проверить надежность крепления мотора лодки. Рекомендуется избегать высокой скорости в незнакомых местах, где могут находиться отмели, затопленные объекты. Также подчеркивается недопустимость управления лодкой и пребывания в ней в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, в Сыктывкаре завершено расследование о пособничестве в попытке незаконной продажи наркотиков. В июне 2024 года, к обвиняемому обратился его знакомый, связанный с преступной группой, занимающейся распространением запрещенных препаратов. В ходе следствия выяснилось, что этот знакомый предложил сыктывкарцу помочь извлечь из тайника партию синтетического вещества весом 40 граммов, предназначенную для доставки заказчику.