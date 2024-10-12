В Сыктывкаре "Хендай" подрезал маршрутный автобус и врезался в него

Фото УГИБДД по Коми

В Сыктывкаре минивэн не уступил дорогу автобусу и врезался в него. Пострадала пассажирка общественного транспорта. Как сообщает УГИБДД по Коми, утром 11 октября в столице региона произошло ДТП с пассажирским автобусом. Около 11:40 водитель 1979 года рождения за рулём Hyundai Staria ехал по Тентюковской улице в сторону улицы Малышева. На перекрёстке с Петрозаводской улицей минивэн не уступил дорогу автобусу «Нефаз». В результате произошло столкновение.

Пассажирка маршрута №17 1951 года рождения получила ушиб тазобедренного сустава левой ноги. Госпитализация ей не потребовалась.

По информации Госавтоинспекции, водитель «Хендай» уже 39 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД в этом году. Всего на счету мужчины 226 нарушений. За рулём сыктывкарец с 1995 года.