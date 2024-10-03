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Школьница из Ухты стала участницей шоу на федеральном канале

Школьница из Ухты стала участницей шоу на федеральном каналеСкрин видео телеканала "Ю"

Юная ухтинка стала участницей шоу на федеральном канале.

Программа "Беременна в 16“ посвятила выпуск подростку из Ухты, что стала мамой в юном возрасте. По сюжету школьница воспитывается в многодетной семье. Ее родной отец погиб, когда девочке было три года. Позднее мама нашла счастье с другим мужчиной и родила еще двух сыновей. Сама Вера любит свою семью, мечтает получить медицинское образование, переехать в большой город и стать успешным косметологом. В какой-то момент в жизни школьницы появляется 15-летний Ярослав. Между молодыми людьми вспыхивают чувства. Отношения пары развиваются стремительно - Ярослав знакомится с родителями Веры, а еще через время девушка узнает, что беременна. Выпуск предлагает зрителям узнать, как подростки из провинции справляются с трудностями раннего родительства.

Добавим, передача вышла в эфире канала "Ю". Посмотреть выпуск также можно на официальном сайте телекомпании.

Напомним, ранее сыктывкарская "дискобабушка" приняла участие в шоу "Звезды сошлись" на "НТВ". Пенсионерку сопровождала помощница, которая рассказала, как изменилась судьба бабушки после участия в ее жизни Сергея Лазарева. Ранее артист снял для пожилой женщины благоустроенное жилье.

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