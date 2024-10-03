Школьница из Ухты стала участницей шоу на федеральном канале
- 09:00 3 октября
- 16+
- Татьяна Зубова
Юная ухтинка стала участницей шоу на федеральном канале.
Программа "Беременна в 16“ посвятила выпуск подростку из Ухты, что стала мамой в юном возрасте. По сюжету школьница воспитывается в многодетной семье. Ее родной отец погиб, когда девочке было три года. Позднее мама нашла счастье с другим мужчиной и родила еще двух сыновей. Сама Вера любит свою семью, мечтает получить медицинское образование, переехать в большой город и стать успешным косметологом. В какой-то момент в жизни школьницы появляется 15-летний Ярослав. Между молодыми людьми вспыхивают чувства. Отношения пары развиваются стремительно - Ярослав знакомится с родителями Веры, а еще через время девушка узнает, что беременна. Выпуск предлагает зрителям узнать, как подростки из провинции справляются с трудностями раннего родительства.
Добавим, передача вышла в эфире канала "Ю". Посмотреть выпуск также можно на официальном сайте телекомпании.
Напомним, ранее сыктывкарская "дискобабушка" приняла участие в шоу "Звезды сошлись" на "НТВ". Пенсионерку сопровождала помощница, которая рассказала, как изменилась судьба бабушки после участия в ее жизни Сергея Лазарева. Ранее артист снял для пожилой женщины благоустроенное жилье.