Школьница из Ухты стала участницей шоу на федеральном канале

Юная ухтинка стала участницей шоу на федеральном канале.

Программа "Беременна в 16“ посвятила выпуск подростку из Ухты, что стала мамой в юном возрасте. По сюжету школьница воспитывается в многодетной семье. Ее родной отец погиб, когда девочке было три года. Позднее мама нашла счастье с другим мужчиной и родила еще двух сыновей. Сама Вера любит свою семью, мечтает получить медицинское образование, переехать в большой город и стать успешным косметологом. В какой-то момент в жизни школьницы появляется 15-летний Ярослав. Между молодыми людьми вспыхивают чувства. Отношения пары развиваются стремительно - Ярослав знакомится с родителями Веры, а еще через время девушка узнает, что беременна. Выпуск предлагает зрителям узнать, как подростки из провинции справляются с трудностями раннего родительства.