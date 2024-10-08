В Коми женщина убила сожителя из-за кошки

В Коми жительница Печоры расправилась со своим сожителем из-за кошки. Следственный комитет по Республике Коми завершел расследование дела в отношении 52-летней женщине, обвиняемой в убийстве. Об этом заявили в ведомстве.

Так, согласно версии следствия, в июле текущего года в комнате общежития на улице Западной у женщины и ее сожителя, находившихся под влиянием алкоголя, произошла ссора из-за ревности. Во время конфликта мужчина сделал нелестное замечание о кошке хозяйки. Женщина, которая в тот момент резала корм для животного, ударила его ножом в живот не менее двух раз. Вскоре от значительной потери крови, вызванной ранениями с повреждением сосудов и артерии, потерпевший скончался на месте.