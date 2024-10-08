В Коми женщина убила сожителя из-за кошки
- 21:45 8 октября
- 16+
- Инесса Богатая
В Коми жительница Печоры расправилась со своим сожителем из-за кошки. Следственный комитет по Республике Коми завершел расследование дела в отношении 52-летней женщине, обвиняемой в убийстве. Об этом заявили в ведомстве.
Так, согласно версии следствия, в июле текущего года в комнате общежития на улице Западной у женщины и ее сожителя, находившихся под влиянием алкоголя, произошла ссора из-за ревности. Во время конфликта мужчина сделал нелестное замечание о кошке хозяйки. Женщина, которая в тот момент резала корм для животного, ударила его ножом в живот не менее двух раз. Вскоре от значительной потери крови, вызванной ранениями с повреждением сосудов и артерии, потерпевший скончался на месте.
В ходе следствия подозреваемая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Следователь собрал все необходимые улики, и дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в Коми в 2024 году в образовательные учреждения приняли порядка 450 педагогов. Большая часть из них - молодые специалисты. Начинающим учителям также выплачивают различные льготы.