В Коми житель Усть-Вымского района убил товарища из-за девушки
- 19:00 8 октября
- 16+
- Инесса Богатая
Жителя Усть-Вымского района приговорили к тюремному заключению за убийств. О подробностях инцидента сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Коми.
Согласно данным регионального ведомства, в селе Усть-Вымь случилась трагедия, унесшая жизнь местного мужчины. Этот роковой случай произошел в канун Нового года. 28 декабря 46-летний мужчина встретил девушку на улице. Он с утра употреблял алкоголь и предложил новой знакомой провести время в компании общих друзей.
Во время празднования мужчина заметил, что его друг проявляет интерес к девушке. Это не понравилось ему, и он сцепился с товарищем. Драку удалось остановить, но затем обиженный мужчина взял нож и ранил друга, что привело к его смерти.
"Житель села Усть-Вымь признал вину частично, отрицая намерение убивать", - сообщили в прокуратуре.
За убийство друга он был приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Напомним, в Коми за прошедшие семь дней кибермошенники обманули 50 жителей республики. Большая часть "жертв" аферистов знала про их уловки, но все равно "попалась" на них.