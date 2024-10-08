В Коми житель Усть-Вымского района убил товарища из-за девушки

Жителя Усть-Вымского района приговорили к тюремному заключению за убийств. О подробностях инцидента сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Коми.

Согласно данным регионального ведомства, в селе Усть-Вымь случилась трагедия, унесшая жизнь местного мужчины. Этот роковой случай произошел в канун Нового года. 28 декабря 46-летний мужчина встретил девушку на улице. Он с утра употреблял алкоголь и предложил новой знакомой провести время в компании общих друзей.

Во время празднования мужчина заметил, что его друг проявляет интерес к девушке. Это не понравилось ему, и он сцепился с товарищем. Драку удалось остановить, но затем обиженный мужчина взял нож и ранил друга, что привело к его смерти.