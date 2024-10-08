В Коми за минувшую неделю мошенники обманули 50 человек
- 17:30 8 октября
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- Инесса Богатая
В течение последней недели в Коми зафиксировали 50 эпизодов мошенничества. 34 потерпевших знали о возможных рисках, но все равно были обмануты злоумышленниками. Общий ущерб для жертв превысил 34 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе МВД Коми.
Согласно данным ведомства, среди наиболее часто встречающихся видов мошенничества остаются схемы, обещающие легкий доход через инвестирование. Злоумышленники оказывают влияние на эмоциональное состояние людей, убеждая их в срочности финансовых решений и доверии крупных сумм аферистам. Таким образом, многие лишаются своих денег, попав на удочку фальшивых брокеров и псевдоконсультантов в финансовых вопросах.
Так, например, 56-летнего работника теплоэнергетической компании из Прилузского района убедили приобрести акции, переводя деньги на счета физических лиц. Подозрительные номера, по которым шли переводы, были зарегистрированы в Эстонии и Великобритании. Итог — потеря 3, 3 млн рублей, из которых 970 тысяч — его личные накопления, а свыше 2 миллионов он занял у близких.
Также 53-летний житель Сыктывкара тоже стал жертвой кибераферистов, потеряв свыше 1 миллиона рублей. Через мессенджер мошенники выдали себя за финансовых советников, обещавших помочь увеличить его капитал. Пострадавший перевел им 145 тысяч рублей и взял кредит на 850 тысяч рублей, передав все мошенникам.
Особо подвержены атакам пожилые люди. 77-летняя жительница Сыктывкара дважды была обманута. После неудачных инвестиций ей позвонил человек, представившийся сотрудником биржевой организации, который обещал вернуть украденные средства за небольшую плату. Женщина перевела ему 23 тысячи рублей, но в итоге обратилась в полицию, благодаря чему удалось избежать дальнейших потерь и пресечь мошенничество.
Популярная схема обмана — запугивание воображаемыми кредитными угрозами. Аферисты уверяют, что на имя жертвы получен кредит, предлагая взять встречный заем. Подобным образом обманули заместителя директора медучреждения в Сыктывкаре. Ее убедили оформить кредит на 1, 2 млн рублей для предотвращения "финансовой ямы". Несмотря на предупреждения от банковского работника о возможном обмане, она перевела деньги в "безопасное" место злоумышленников.
Все эти случаи стали основанием для возбуждения дел по статье 159 УК РФ "Мошенничество".