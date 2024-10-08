В Коми за минувшую неделю мошенники обманули 50 человек

В течение последней недели в Коми зафиксировали 50 эпизодов мошенничества. 34 потерпевших знали о возможных рисках, но все равно были обмануты злоумышленниками. Общий ущерб для жертв превысил 34 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе МВД Коми.

Согласно данным ведомства, среди наиболее часто встречающихся видов мошенничества остаются схемы, обещающие легкий доход через инвестирование. Злоумышленники оказывают влияние на эмоциональное состояние людей, убеждая их в срочности финансовых решений и доверии крупных сумм аферистам. Таким образом, многие лишаются своих денег, попав на удочку фальшивых брокеров и псевдоконсультантов в финансовых вопросах.