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В Мохче проводили в последний путь бойца СВО

В Мохче проводили в последний путь бойца СВОФото пресс-службы администрации Ижемского района

Церемония проводов матроса и гранатометчика стрелкового отделения Вячеслава Канева прошла перед местом захоронения в сельской местности.

Согласно информации администрации Ижемского района, Вячеслав подписал контракт на военную службу в ноябре 2023 года. Он доблестно выполнял боевые задачи в зоне специальной военной операции, но трагически погиб 21 сентября 2024 года.

За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность Вячеслав Михайлович был посмертно удостоен государственной награды — ордена Мужества. Памятная церемония завершилась сворачиванием российского флага, который передали его брату Евгению, и тремя оружейными залпами в воздух в его честь.

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