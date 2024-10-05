В Мохче проводили в последний путь бойца СВО
- 18:40 5 октября
- 16+
- Елизавета Петрова
Фото пресс-службы администрации Ижемского района
Церемония проводов матроса и гранатометчика стрелкового отделения Вячеслава Канева прошла перед местом захоронения в сельской местности.
Согласно информации администрации Ижемского района, Вячеслав подписал контракт на военную службу в ноябре 2023 года. Он доблестно выполнял боевые задачи в зоне специальной военной операции, но трагически погиб 21 сентября 2024 года.
За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность Вячеслав Михайлович был посмертно удостоен государственной награды — ордена Мужества. Памятная церемония завершилась сворачиванием российского флага, который передали его брату Евгению, и тремя оружейными залпами в воздух в его честь.