Стало известно зимнее расписание дачных маршрутов в Сыктывкаре

В Сыктывкаре представлено расписание движения дачных автобусов на зиму. Маршрут №36 останется в работе частично после 13 октября, а для садоводов будут сохранены маршруты №30 и №38. Маршруты под номерами 30 и 38 перейдут на зимний график, остальные направления к дачам будут закрыты.

Жители Дырноса через социальные сети обратились к городской администрации и транспортной компании с просьбой продолжить автобусное сообщение по маршруту №36, поскольку их дети добираются в школы-партнеры Орбиты. В результате было решено сохранить маршрут №36 до завершения капитального ремонта в школе №4, как сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара.