В Сыктывкаре 18-летний юноша украл у родителей друга валюту в крупном размере

Согласно данным пресс-службы судов, заместитель прокурора Сыктывкара одобрил обвинительное заключение в отношении 18-летнего молодого человека по делу о краже в особо крупном размере. Также отметим, что по версии следствия, летом 2024 года парень, находясь у друга в гостях, узнал, что его родители хранят валюту дома. Во время следующего визита, когда родителей не оказалось дома, он украл из комода 13,8 тысячи долларов (что более 1,1 миллиона рублей).

Добавим, что средства он обменял на рубли и истратил. Молодой человек из Сыктывкара раскаялся, признал свою вину и возместил ущерб родителям друга. Дело было передано в суд.