В Коми жительница Ижемского района присвоила себе деньги умершего сожителя

Женщина из Ижемского района Республики Коми присвоила средства покойного партнера. Она должна была передать деньги его матери, но вместо этого потратила их на алкоголь. Об этом сообщает "БНК".

Так, согласно информации ведомства, мировой судья из Ижемского судебного участка рассмотрел уголовное дело против 32-летней местной жительницы, обвиненной по ч. 1 ст. 160 УК РФ.