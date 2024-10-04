В Коми жительница Ижемского района присвоила себе деньги умершего сожителя
- 23:20 4 октября
- 16+
- Инесса Богатая
Женщина из Ижемского района Республики Коми присвоила средства покойного партнера. Она должна была передать деньги его матери, но вместо этого потратила их на алкоголь. Об этом сообщает "БНК".
Так, согласно информации ведомства, мировой судья из Ижемского судебного участка рассмотрел уголовное дело против 32-летней местной жительницы, обвиненной по ч. 1 ст. 160 УК РФ.
По данным суда, в мае 2024 года женщина получила 3,5 тысячи рублей на похоронах своего сожителя. Эти деньги предназначались для выплаты долга его матери. Женщина приняла сумму, однако, не передала их, вместо этого купив продукты и алкоголь. Отметим, что жительница Коми ранее уже имела судимость.
Также добавим, что обвиняемая признала свою вину. Суд вынес приговор — 3,5 месяца условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.
Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, в Коми мужчину поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Уточняется, что ранее он уже привлекался к ответственности за подобное нарушение. У автомобилиста изъяли машину в пользу дохода государства.