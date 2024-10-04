В Коми мужчину осудили за управление авто в нетрезвом виде

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Печорский городской суд рассмотрел дело против 38-летнего мужчины из Кировской области. Об этом сообщает "Комиинформ". Как сообщили в прокуратуре Коми, его признали виновным по пункту 1 статьи 264.1 УК РФ за вождение в нетрезвом состоянии, будучи ранее наказанным за подобное правонарушение. Обвинение поддерживал представитель Печорской межрайонной прокуратуры.

Судом выяснено, что 31 марта 2024 года мужчина на своем отечественном автомобиле ВАЗ 2107 возвращался с рабочей смены из города Усинска. Перед началом поездки он употребил алкоголь. На дороге "Поселок Изъяю – Чикшино" водитель потерял контроль над машиной и ударился в металлический барьер, после чего его задержали сотрудники ГИБДД.

Суд приговорил жителя Кировской области к 250 часам обязательных работ с лишением водительских прав на два года. Также его автомобиль конфискован в доход государства.

Приговор пока не вступил в силу.