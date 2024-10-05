Уже с 5 октября абсолютно всех неработающих россиян ждут неожиданные перемены: Голикова озвучила указ

Пенсионная система в России находится в процессе трансформации, который не может не затронуть всех пожилых людей и тех, кто подходит к этому возрасту. Одним из последних изменений стало повышение средней пенсии для неработающих пенсионеров. С октября ее размер будет составлять 18 521 рублей.

Средства на финансирование этой прибавки направлены из государственного бюджета. Как пояснила по этому поводу заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, решение стало ключевым для поддержки наиболее уязвимых групп населения.