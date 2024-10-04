В Коми волонтеры продолжают искать 57 пропавших жителей республики

Волонтеры продолжают поиски 57 исчезнувших в республике Коми. Некоторые люди пропали при разных обстоятельствах еще в 2018 году. Об этом сообщает "БНК".

В сентябре 2024 года команда "ЛизаАлерт" в Коми поделилась отчетом о своей деятельности. В первом месяце осени поступило 39 заявок на поиск потерявшихся, из них 13 касались людей, заблудившихся в природной среде.