В Коми волонтеры продолжают искать 57 пропавших жителей республики
- 21:45 4 октября
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- Инесса Богатая
Волонтеры продолжают поиски 57 исчезнувших в республике Коми. Некоторые люди пропали при разных обстоятельствах еще в 2018 году. Об этом сообщает "БНК".
В сентябре 2024 года команда "ЛизаАлерт" в Коми поделилась отчетом о своей деятельности. В первом месяце осени поступило 39 заявок на поиск потерявшихся, из них 13 касались людей, заблудившихся в природной среде.
Так, 2 октября днем стало известно, что в Воркуте четвертую неделю подряд ищут седого мужчину. Через несколько часов после того, как информация о нем появилась в СМИ и социальных сетях, его нашли.
В Нижнем Одесе 71-летнего рыбака освободили из леса добровольцы после четырех дней его пребывания там, прочесывая местность.
Поиски тех, кого еще не нашли, продолжаются: продолжается распространение ориентировок, проверка свидетельств. Их фотографии и приметы собраны в этом альбоме.
Если вам кто-то из пропавших показался знакомым, звоните на горячую линию 8-800-700-54-52. Возможно, ваша помощь поможет человеку вернуться домой, обращаются в "ЛизаАлерт".
Напомним, в Коми за июль средняя зарплата работников составила более 86 тысяч рублей.