В Коми в июле 2024 года среднемесячная зарплата составила более 86 тысяч рублей
- 12:00 4 октября
- 6+
- Инесса Богатая
В июле 2024 года в Коми средняя номинальная начисленная зарплата достигла 86 772 рублей. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на Комистат.
Так, согласно статистике ведомства, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года зарплата увеличилась на 12,5%, в январе-июле текущего года она составила 85 561 рубль, также продемонстрировав рост на 12,5%.
Важно отметить, что в июне средняя зарплата составляла 89 тысяч рублей.
Наиболее высокие зарплаты в июне традиционно были у работников нефтегазовой отрасли, где они получили 174 558 рублей, в области научных исследований и разработок - 148 158 рублей, а также в сферах сухопутного и трубопроводного транспорта - 130 551 рубль.
В июле в Коми самые низкие зарплаты наблюдались в сфере образования — 50 903 рубля, в розничной торговле — 50 623 рубля и в производстве продуктов питания — 59 723 рубля.
К 1 сентября 2024 года задолженность по заработной плате в организациях составила 4,6 млн рублей и затронула 86 сотрудников, причем основная её часть (97%) относится к отрасли "Добыча полезных ископаемых".