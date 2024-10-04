В Коми в июле 2024 года среднемесячная зарплата составила более 86 тысяч рублей

В июле 2024 года в Коми средняя номинальная начисленная зарплата достигла 86 772 рублей. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на Комистат.

Так, согласно статистике ведомства, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года зарплата увеличилась на 12,5%, в январе-июле текущего года она составила 85 561 рубль, также продемонстрировав рост на 12,5%.