В Сыктывкаре приговорили почти к 12 годам "закладчицу" из Красноярска

Фото МВД по Коми

Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело против 48-летней жительницы Красноярска. Женщина пыталась продать наркотики в столице Коми. Об этом сообщает "Комиинформ". Суд установил, что на протяжении короткого времени женщина из Красноярска входила в организованную преступную группу, занимавшуюся незаконным сбытом наркотических средств по нескольким регионам России, включая Республику Коми.

В этой группе обвиняемая выступала в качестве закладчикаа, то есть раскладывала полученные наркотики в тайники. В начале мая 2024 года в Сыктывкаре она получила крупную партию синтетических наркотиков весом 228 граммов, которые расфасовала и спрятала в нескольких тайниках-закладках, оставив часть для дальнейшего распространения. Однако ее планы были сорваны, так как ее задержала полиция.

Она признала свою вину. Учитывая наличие опасного рецидива в ее действиях, суд приговорил ее к 11 годам 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 250 тысяч рублей.