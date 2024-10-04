Мэрия Сыктывкара опубликовала зимнее расписание движения дачных автобусов
- 16:45 4 октября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре стало известно о зимнем расписании движения дачных автобусов. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на администрацию столицы Коми.
После 13 октября только некоторые рейсы автобуса №36 будут продолжать свое движение, а также для дачников сохранят маршруты №30 и №38.
Автобусы маршрутами №30 и №38 перейдут на режим зимнего расписания, в то время как остальные дачные маршруты будут отменены.
Жители района Дырнос обратились к городским властям и транспортной компании через соцсети с просьбой продлить работу автобуса №36, поскольку их дети ездят в школы-партнеры в Орбите. В результате было принято решение сохранить этот маршрут на время проведения капитального ремонта школы №4, как сообщила пресс-служба администрации Сыктывкара.
Напомним, что маршрут между Сыктывкаром и Эжвой будет обслуживаться меньшим количеством автобусов. С 1 октября снизится количество рейсов по маршруту №54м. Это решение принято "Комиавтотранс" на основании извещения, опубликованного 30 сентября вечером, о временной редукции рейсов на маршруте №54м "Городской автовокзал – СЛПК". В пиковые часы интервалы будут составлять 15 минут, а в остальное время — 30 минут. Сообщается, что это вынужденная мера связана с сезонными заболеваниями среди сотрудников и занятостью водителей на дачных маршрутах.