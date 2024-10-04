Мэрия Сыктывкара опубликовала зимнее расписание движения дачных автобусов

В Сыктывкаре стало известно о зимнем расписании движения дачных автобусов. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на администрацию столицы Коми.

После 13 октября только некоторые рейсы автобуса №36 будут продолжать свое движение, а также для дачников сохранят маршруты №30 и №38.