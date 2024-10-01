Из Сыктывкара в Эжву с 1 октября будут ходить меньше автобусов

Из Сыктывкара до Эжвы будет курсировать меньше автобусов. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на "Комиавтотранс".

С 1 октября уменьшится количество рейсов на маршруте №54м. Данное решение было принято компанией «Комиавтотранс». Перевозчик 30 сентября вечером оповестил жителей столицы Коми о временном сокращении числа рейсов на маршруте №54м «Городской автовокзал – СЛПК». В часы пик интервал составит 15 минут, а вне пиковых часов — 30 минут.

"Эта вынужденная мера вызвана сезонными заболеваниями работников и занятостью водителей на дачных маршрутах. Стабилизация и улучшение ситуации ожидаются после 13 октября, когда завершится работа дачных маршрутов", — сообщили в "Комиавтотрансе".

Отмечается, что к этому времени 12 человек пройдут профобучение и стажировку, и присоединятся к коллективу компании.

Сыктывкарцы выразили в соцсетях свое недовольство по этому поводу: