Из Сыктывкара в Эжву с 1 октября будут ходить меньше автобусов
- 10:45 1 октября
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- Инесса Богатая
Из Сыктывкара до Эжвы будет курсировать меньше автобусов. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на "Комиавтотранс".
С 1 октября уменьшится количество рейсов на маршруте №54м. Данное решение было принято компанией «Комиавтотранс». Перевозчик 30 сентября вечером оповестил жителей столицы Коми о временном сокращении числа рейсов на маршруте №54м «Городской автовокзал – СЛПК». В часы пик интервал составит 15 минут, а вне пиковых часов — 30 минут.
"Эта вынужденная мера вызвана сезонными заболеваниями работников и занятостью водителей на дачных маршрутах. Стабилизация и улучшение ситуации ожидаются после 13 октября, когда завершится работа дачных маршрутов", — сообщили в "Комиавтотрансе".
Отмечается, что к этому времени 12 человек пройдут профобучение и стажировку, и присоединятся к коллективу компании.
Сыктывкарцы выразили в соцсетях свое недовольство по этому поводу:
"Меня, как пассажира, который хочет вовремя добираться до нужного места - не должны волновать их проблемы. Выйграли муниципальный контракт, так будьте добры его исполнять. Нет водителей - имейте резерв, нет автобусов - берите в аренду", - пишет горожанка.
"На всех маршрутках сократили уже. Во всех городах с каждым годом все лучше становится транспорт, и только в Сыктывкаре с каждым годом только хуже. Есть автобусы нормальные, а есть дырявые "пазики", - негодуют сыктывкарец.
Напомним, что с 1 октября в республике будут повышены оклады на 10% для педагогов государственных и муниципальных образовательных учреждений. Об этом проинформировал глава Коми Владимир Уйба в своем телеграм-канале. Повышение коснется сотрудников детских садов, школ, учреждений дополнительного образования и профессиональных образовательных заведений. Необходимые средства уже заложены в республиканском бюджете. Соответствующие изменения внесены в регламент оплаты труда работников государственных организаций и направлены в администрации городов и районов для корректировки местных документов.