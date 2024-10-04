В Коми население сократилось еще на три с половиной тысячи человек
- 16:30 4 октября
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- Инесса Богатая
В Коми проживает 717, 1 тыс. человек, как показывают данные республиканских статистиков за первые семь месяцев этого года. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
По обновленной информации Комистата, население региона сократилось на 0,5%, что составляет 3,5 тыс. человек.
"С 2017 года в республике наблюдается естественная убыль населения, то есть количество смертей превышает число рождений", — отметили в Комистате.
Из Коми уехало 6,7 тыс. человек в другие регионы России, а прибыло — 5 797. Более 630 жителей региона покинули страну, в то время как 628 иностранцев решили обосноваться на севере.
Большая часть миграционного обмена происходила с Азербайджаном, Таджикистаном и Украиной, на которые приходится 22%, 19% и 16% от всего обмена с другими странами.
Таким образом, общий миграционный отток за период январь-июль составил 969 человек, что меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было отмечено 1021 человек.
Напомним, средняя заработная плата жителя Республики Коми за июль превысила 86 тысяч рублей. Меньше всех в регионе зарабатывают работники сферы образования.