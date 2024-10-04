В Коми население сократилось еще на три с половиной тысячи человек

В Коми проживает 717, 1 тыс. человек, как показывают данные республиканских статистиков за первые семь месяцев этого года. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

По обновленной информации Комистата, население региона сократилось на 0,5%, что составляет 3,5 тыс. человек.