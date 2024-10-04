В Коми за неделю из окон выпали три ребенка
- 14:30 4 октября
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- Инесса Богатая
Сотрудники Республиканской детской клинической больницы обращаются к родителям с просьбой проявлять большую осторожность. За одну неделю в регионе трое детей выпали из окон. Одного из них доставили санитарной авиацией из Ухты в Сыктывкар.
"Комиинформ" предоставил детали инцидентов. В течение года 21 ребенок получил травмы из-за падения с высоты.
Детям нередко наносится вред не только в виде черепно-мозговых травм, но и повреждений скелета, груди, а также внутренних органов. Чем больше зон тела пострадало, тем сложнее и долгосрочнее последствия. Любое падение представляет риск инвалидизации, отмечают специалисты.
Большинство случаев связано с москитными сетками, которые дети считают надежной опорой.
Медики просят взрослых не оставлять детей без присмотра, объяснять им опасность высоты и устанавливать защитные устройства на окна.
Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура проведет проверку по поводу отказа в медицинской помощи 82-летней женщине из Усть-Вымского района. Глава региона Владимир Уйба выразил возмущение в социальных сетях, упомянув, что пожилая женщина с инвалидностью обратилась в больницу с острой болью, но ей отказали в помощи. На заседании с правительством 1 октября он потребовал от Минздрава расследования данного инцидента и в случае подтверждения непрофессионализма - уволить главного врача, а дежурному врачу вынести выговор.