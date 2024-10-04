В Коми за неделю из окон выпали три ребенка

Сотрудники Республиканской детской клинической больницы обращаются к родителям с просьбой проявлять большую осторожность. За одну неделю в регионе трое детей выпали из окон. Одного из них доставили санитарной авиацией из Ухты в Сыктывкар.

"Комиинформ" предоставил детали инцидентов. В течение года 21 ребенок получил травмы из-за падения с высоты.