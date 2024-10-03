Прокуратура начала проверку после инцидента с отказом в медпомощи 82-летней пенсионерке в Усть-Вымском ЦРБ

Прокуратура займется проверкой действий медработников, отказавшихся оказывать помощь пожилой женщине 82 лет из Усть-Вымского района. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, прокурор Коми Николай Егоров инициировал проверку соблюдения прав женщины 1942 года рождения после сообщений в социальных сетях о том, что ей отказали в медпомощи в Усть-Вымской центральной районной больнице. В проверке участвуют прокуратура Усть-Вымского района и представители территориального органа Росздравнадзора по Коми.