Прокуратура начала проверку после инцидента с отказом в медпомощи 82-летней пенсионерке в Усть-Вымском ЦРБ
- 10:45 3 октября
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- Инесса Богатая
Прокуратура займется проверкой действий медработников, отказавшихся оказывать помощь пожилой женщине 82 лет из Усть-Вымского района. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По информации пресс-службы надзорного ведомства, прокурор Коми Николай Егоров инициировал проверку соблюдения прав женщины 1942 года рождения после сообщений в социальных сетях о том, что ей отказали в медпомощи в Усть-Вымской центральной районной больнице. В проверке участвуют прокуратура Усть-Вымского района и представители территориального органа Росздравнадзора по Коми.
Глава региона Владимир Уйба, также выразил свое возмущение. В социальных сетях он отметил, что пенсионерка с инвалидностью обратилась в больницу с серьезной болью, однако ее просьбы были отклонены. На оперативном совещании с членами правительства и главами муниципалитетов 1 октября он потребовал от Минздрава начать расследование и в случае подтверждения фактов непрофессионализма решить вопрос об увольнении главного врача и вынести строгий выговор дежурному врачу. Также губернатор республики назвал этот случай "вопиющим цинизмом".