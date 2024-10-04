Раны на лице и груди: в Коми мужчина осудили мужчину, что избил родную бабушку

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Княжпогостском районе осудили местного жителя 35 лет, что избил пожилую женщину. Детали инцидента рассказали в пресс-службе судов Коми. Суд установил, что 26 мая 2024 года вечером между жителем Емвы и его бабушкой произошел конфликт. Во время ссоры он дважды ударил её по лицу, а после еще минимум пять раз ударил её в область грудной клетки. Пожилая женщина получила серьезные травмы.

Дело взяли на контроль правоохранители. Агрессора отправили под суд по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека". Рассмотрев обстоятельства происшествия, суд приговорил горожанина к одному году лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.

В ведомстве также добавили, что приговор в законную силу пока не вступил.